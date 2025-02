Formazioni Verona-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Kastanos, Sarr, Gudmundsson, Zaniolo, Beltran e Kean

Verona e Fiorentina si affrontano nel match della 26ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Punti in palio importanti quelli che mette in palio la sfida odierna (fischio d'inizio ore 15) del Bentegodi tra Verona e Fiorentina, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.

Momento delicato per entrambe le squadre, reduci da due sconfitte consecutive in campionato. Il Verona in piena lotta per non retrocedere, viene dai ko contro Atalanta e Milan: i gialloblù cercano punti per dare ossigeno alla classifica.

La Fiorentina ha rallentato la sua corsa in Europa dopo i ko contro Inter e Como: la squadra allenata da Palladino si presenta al Bentegodi con l’obiettivo di tornare a conquistare i tre punti.

Chi gioca titolare in Verona-Fiorentina? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.