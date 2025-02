Formazioni Venezia-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Oristanio, Gytkjaer, Dybala, Dovbyk, Soulé e Saelemaekers

Venezia vs Roma

La Roma è alla ricerca di tre punti importanti per continuare ad inseguire la zona Europa: i giallorossi affronteranno il Venezia al 'Penzo'.

La domenica della 24esima giornata si apre con il 'lunch match' tra Venezia e Roma, con fischio d'inizio al 'Penzo' programmato per le ore 12:30.

I giallorossi, dopo il successo a Udine, sono alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva per cercare di avvicinarsi quanto più possibile alle posizioni europee.

I lagunari, invece, scendono in campo per la prima volta davanti ai proprio tifosi senza il loro ex bomber Joel Pohjanpalo, trasferitosi a Palermo negli ultimi giorni di calciomercato.