Formazioni Udinese-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Pohjanpalo, Alexis Sanchez, Thauvin, Lucca, Oristanio ed Ellertsson

Udinese e Venezia vanno a caccia della prima vittoria in un 2025 avaro di soddisfazioni: le scelte di formazione di Runjaic e Di Francesco.

Entrambe non vincono da prima di Natale ed entrambe non hanno mai conquistato la vittoria nell'anno nuovo: cinque partite, due sconfitte, tre pareggi. Per Udinese e Venezia, insomma, è una partita da non sbagliare.

Lo è maggiormente per i veneti, naturalmente: nel derby col Verona la squadra di Eusebio Di Francesco ha gettato al vento la chance di risalire in classifica, rimanendo al penultimo posto in pienissima zona retrocessione. Sta meglio l'Udinese, che ha però la necessità di rialzarsi dopo più di un passo falso, l'ultimo domenica scorsa contro la Roma.

Gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A, Udinese-Verona si gioca al Bluenergy Stadium di Udine nel pomeriggio di oggi 1 febbraio: calcio d'inizio alle 15.

Chi scenderà in campo? Chi sarà titolare? Le scelte di formazione di Runjaic e Di Francesco.