Formazioni Udinese-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Lucca, Davis, Messias e Pinamonti

Udinese vs Genoa

L’Udinese ospita il Genoa nel quattordicesimo turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Si aprirà al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese ospiterà il Genoa, il programma domenicale del quattordicesimo turno di Serie A.

Una sfida che vedrà opposte due squadre che, per motivi diversi, andranno a caccia di punti pesanti. I friulani, dopo una partenza esaltante hanno rallentato la loro corsa, tanto che nelle ultime quattro uscite hanno ottenuto tre sconfitte consecutive accompagnate da un pareggio (quello per 1-1 sul campo dell’Empoli nello scorso turno).

Sono comunque 17 i punti messi in cascina dai bianconeri, ovvero sei in più rispetto a quelli di un Genoa alla sua seconda gara del ciclo Vieira. Il Grifone è in serie positiva da tre giornate (una vittoria e tre pareggi) e andrà alla ricerca di quel risultato che possa consentirgli di allontanarsi dalle zone pericolose.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Genoa.