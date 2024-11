Tottenham Hotspur vs Roma

I giallorossi sono alla ricerca di punti fondamentali in ottica passaggio del turno, ma contro gli Spurs non sarà facile: le ultime sulle formazioni.

La Roma vuole provare ad emergere da un periodo molto delicato e Claudio Ranieri vuole trovare i primi punti alla guida del club capitolino, partendo dall'impegno di Europa League.

Dopo l'amaro esordio in Serie A al Maradona contro il Napoli, il tecnico giallorosso deve affrontare un'altra squadra di alto livello, ovvero il Tottenham di Angelos Postecoglou.

Gli Spurs arrivano da una netta vittoria esterna per 4-0 rifilata al Manchester City di Pep Guardiola e sono pronti a replicarsi anche in Europa: sono quattro i punti che dividono le due squadre, con gli inglesi avanti a quota nove in classifica.

Ma chi gioca titolare Tottenham-Roma? Le scelte di Postecoglou e Ranieri.