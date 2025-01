Formazioni Torino-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Sanabria, Cancellieri e Mihaila

Torino vs Parma Calcio 1913

Il Torino ospita il Parma nel diciannovesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Primo impegno ufficiale per Torino e Parma nel 2025. Le due squadre, che in classifica sono distanziate di due sole lunghezze, si affrontano infatti nel diciannovesimo turno del campionato di Serie A.

I granata, nell’ultima uscita del 2024, sono tornati a muovere la classifica ottenendo un importante pareggio sul campo dell’Udinese, dopo essersi trovati in svantaggio di due reti. Un punto, quello maturato in Friuli, che ha consentito al Toro di spingersi fino a quota 20 e di confermarsi dunque in zone tranquille.

Diciotto invece i punti del Parma che nello scorso turno ha posto fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive imponendosi in pieno recupero nello scontro diretto contro il Monza.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Parma.