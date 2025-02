Formazioni Torino-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Theo Hernandez, Walker, Pulisic, Joao Felix, Leao, Gimenez, Ricci, Casadei e Fofana

Torino vs AC Milan

Reduce dalla delusione dell'eliminazione dalla Champions League, il Milan riparte da Torino: le scelte di formazione di Vanoli e Conceiçao.

L'eliminazione dalla Champions League, ancorché recentissima e dolorosissima, è già il passato: il Milan riparte da Torino e dal Torino per iniziare la propria rincorsa verso il quarto posto, l'ultimo obiettivo rimasto assieme alla conquista della Coppa Italia.

Se la squadra di Sergio Conceiçao sta vivendo i soliti alti e bassi e le solite polemiche di una stagione mai banale da questo punto di vista, quella di Paolo Vanoli fatica a vincere: i granata, reduci dal ko in extremis di Bologna, hanno conquistato appena un successo nelle ultime 9 giornate (2-0 al Cagliari a fine gennaio), racimolando ben 6 pareggi.

Come scenderanno in campo Torino e Milan nell'anticipo delle 20.45 del sabato? Le scelte di formazione di Vanoli e Conceiçao per la sfida dell'Olimpico Grande Torino.