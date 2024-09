Formazioni Torino-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Dia, Isaksen, Adams e Sanabria

Torino vs Lazio

Le formazioni di Torino-Lazio: chi gioca titolare e chi va in panchina nel lunch match della sesta giornata di Serie A.

La bella vittoria ottenuta ad Amburgo nel debutto europeo contro la Dinamo Kiev ha rilanciato morale e ambizioni della Lazio, che ad ora di pranzo fa visita al Torino rivelazione di questo avvio di campionato.

I granata, che nell'ultimo weekend si sono presi la vetta solitaria della classifica, proveranno a continuare a sorprendere e dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia subìta in settimana per mano dell'Empoli.

Chi gioca titolare in Torino-Lazio? Le formazioni, chi va in panchina e le scelte di Vanoli e Baroni.