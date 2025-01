Formazioni Torino-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Conceicao, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Douglas Luiz, Ricci, Coco, Adams e Sanabria

Le formazioni di Torino-Juventus: chi gioca titolare e chi va in panchina nel derby della Mole in programma alle 18.

Incrocio tra deluse, quello che nella ventesima giornata di Serie A metterà di fronte Torino e Juventus in un derby sbiadito.

Entrambe protagoniste in negativo nella prima metà della stagione, granata e bianconeri hanno l'obbligo di rilanciare le rispettive ambizioni e nella sentita stracittadina possono trovare la molla utile a ripartire. In particolare Madama, flop in Supercoppa Italiana e nettamente indietro in campionato.

Chi gioca titolare in Torino-Juve? Le ultime sulle formazioni del derby, che si gioca alle ore 18:00.