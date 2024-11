Formazioni Torino-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Sanabria, Adams, Kean e Kouamé

Torino vs Fiorentina

Il Torino ospita la Fiorentina nell’undicesimo turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Da una parte una squadra che ha vinto una sola delle ultime cinque partite di campionato, dall’altra invece una che è reduce da ben quattro successi consecutivi.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti molto diversi, quella che nell’undicesimo turno di Serie A vedrà opposte il Torino e la Fiorentina.

I granata (14 punti), dopo una partenza eccellente, sono incappati in una serie di risultati che si sono tradotti in una brusca frenata, mentre i gigliati (19 punti) dopo le enormi difficoltà della primissima fase di stagione, si sono rilanciati in maniera impressionate e spinti fino alle zone nobili di classifica.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Fiorentina.