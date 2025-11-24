Pubblicità
Formazioni ufficiali Torino-Como: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Duvan Zapata, Simeone, Nico Paz, Douvikas e Morata

Baroni perde Adams per gastroenterite e lancia Duvan Zapata al posto dell'infortunato Simeone, Fabregas dà fiducia a Morata e sceglie Rodriguez alto a sinistra.

Nel corso della 12ª giornata di Serie A, la prima dopo l’ultima sosta del 2025, il Torino di Marco Baroni ospiterà il Como di Cesc Fàbregas nel posticipo del lunedì.

I granata sono arrivati alla pausa per le nazionali con sei risultati utili consecutivi, frutto di due vittorie e quattro pareggi, l’ultimo dei quali maturato all’Allianz Stadium nel derby contro la Juventus.

I lariani, invece, hanno pareggiato 0-0 sia contro il Napoli al Maradona sia contro il Cagliari in casa e non vincono in trasferta dal 2-1 inflitto alla Fiorentina al Franchi il 21 settembre scorso.

Chi gioca Torino-Como? Le ultime e le formazioni.

  • FORMAZIONE UFFICIALE TORINO

    TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. All. Baroni.

  • FORMAZIONE UFFICIALE COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    • Adams
    • Ismajli
    • Ilic
    • Nkounkou 
    • Schuurs
    • Simeone

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    • Diao
    • Dossena
    • Goldaniga
    • Sergi Roberto
