Formazioni ufficiali Torino-Como: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Duvan Zapata, Simeone, Nico Paz, Douvikas e Morata

Nel corso della 12ª giornata di Serie A, la prima dopo l’ultima sosta del 2025, il Torino di Marco Baroni ospiterà il Como di Cesc Fàbregas nel posticipo del lunedì.

I granata sono arrivati alla pausa per le nazionali con sei risultati utili consecutivi, frutto di due vittorie e quattro pareggi, l’ultimo dei quali maturato all’Allianz Stadium nel derby contro la Juventus.

I lariani, invece, hanno pareggiato 0-0 sia contro il Napoli al Maradona sia contro il Cagliari in casa e non vincono in trasferta dal 2-1 inflitto alla Fiorentina al Franchi il 21 settembre scorso.

Chi gioca Torino-Como? Le ultime e le formazioni.