Formazioni Torino-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Vlasic, Orsolini, Ferguson, Dominguez e Castro

Torino vs Bologna

Il sabato di Serie A viene aperto dal match tra Torino e Bologna in casa dei granata: le ultime sulle formazioni delle due squadre.

Allo stadio Olimpico Grande Torino la formazione granata guidata da Paolo Vanoli ospita il Bologna di Vincenzo Italiano.

Dopo il successo contro l'Empoli, il Torino potrebbe tornare a vincere due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 25 e il 30 agosto, settimana in cui arrivarono sei punti contro Atalanta e Venezia.

Dall'altro lato, però, ci sono i rossoblù che viaggiano a passo spedito: i Felsinei, infatti, hanno avuto la meglio sulla Fiorentina nell'ultima gara di campionato e si trovano solamente tre punti dietro la Juventus in classifica, con una partita ancora da recuperare.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Bologna.