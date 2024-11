Formazioni Stoccarda-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Retegui, De Ketelaere, Zaniolo, Samardzic e El Bilal Touré

In formissima e reduce dal gran colpo di Napoli, l'Atalanta va a Stoccarda per rilanciarsi anche in Champions League: le formazioni della sfida.

Il 3-0 di Napoli è ancora negli occhi e nella mente di tutti coloro che hanno assistito la partita, ma ora l'Atalanta è chiamata a voltare pagina: c'è lo Stoccarda, c'è la quarta giornata del girone di Champions League. I tedeschi si sono resi protagonisti di un avvio di stagione balbettante, dopo un'annata di gloria conclusa con il secondo posto in Bundesliga davanti anche al Bayern. Ora, però, hanno ritrovato la retta via: nella scorsa giornata si sono imposti d'autorità all'Allianz Stadium, superando per 1-0 la Juventus. Lo Stoccarda ha collezionato fin qui 4 punti: dopo essere stato battuto all'esordio in casa del Real Madrid, si è fatto fermare dallo Sparta Praga e poi, appunto, ha confezionato il capolavoro a Torino. Un punto in più ha l'Atalanta, che fino a questo momento non ha mai perso: 0-0 al debutto contro l'Arsenal, bellissimo 3-0 allo Shakhtar, infine un altro 0-0 pieno di rimpianti contro il Celtic. Come scenderanno in campo Stoccarda e Atalanta? Le formazioni scelte da Sebastian Hoeness e Gian Piero Gasperini. L'articolo prosegue qui sotto