Formazioni Slovenia-Serbia: chi gioca titolare e le ultime su Sesko, Milinkovic-Savic, Mitrovic e Vlahovic

Serbia a caccia di riscatto dopo il k.o. di misura all'esordio: sfida alla Slovenia nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024.

Al via la seconda giornata per quanto riguarda il Gruppo C di Euro 2024: Slovenia e Serbia si giocano un bel pezzo di speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Sesko e compagni hanno esordito strappando un pareggio contro la Danimarca: decisiva la rete di Janza in risposta all'iniziale vantaggio danese siglato da Eriksen, che ha fissato il risultato sull'1-1 finale.

È andata peggio, invece, alla Serbia, sconfitta di misura dall'Inghilterra: 'Tre Leoni' trascinati dall'incornata vincente di Bellingham dopo pochi minuti, quasi mai impensieriti dalla squadra guidata dal commissario tecnico Stojkovic.