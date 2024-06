Formazioni Slovacchia-Ucraina: chi gioca titolare e le ultime su Schranz, Lunin, Dovbyk e Mudryk

L'Ucraina cerca il riscatto dopo il k.o. dell'esordio: avversaria la Slovacchia che ha battuto il Belgio nella prima uscita a Euro 2024.

Una ha sorpreso in positivo sovvertendo i pronostici e battendo il più quotato Belgio, l'altra ha perso in maniera abbastanza netta contro la Romania: esordi completamente agli antipodi, a Euro 2024, per Slovacchia e Ucraina.

La seconda giornata del Gruppo E si apre con lo scontro tra la nazionale guidata da Calzona e quella di Rebrov: un altro successo varrebbe la qualificazione agli ottavi per la Slovacchia, mentre l'Ucraina dovrà cercare di evitare la precoce eliminazione dopo i quarti raggiunti tre anni fa.

L'ultimo precedente è il 4-1 slovacco del 16 novembre 2018, valido per la fase a gironi della prima edizione della Nations League.