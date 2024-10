Formazioni Shakhtar Donetsk-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Kossounou, Zappacosta, Lookman, Retegui e Traoré

Atalanta di scena a Gelsenkirchen per affrontare lo Shakhtar Donetsk in Champions League: le scelte di formazione dei due allenatori.

Dopo le recriminazioni per la vittoria sfumata al 'Gewiss Stadium' contro l'Arsenal, in casa Atalanta c'è tutta l'intenzione di conquistare la prima vittoria stagionale in Champions League: per riuscirci, la squadra di Gasperini dovrà superare lo Shakhtar Donetsk alla 'Veltins Arena' di Gelsenkirchen.

Anche gli ucraini hanno esordito con uno 0-0 al cospetto del Bologna, fallendo peraltro anch'essi un calcio di rigore: decisivo l'intervento di Skorupski sulla conclusione non perfetta di Sudakov.

I rimpianti lato Atalanta, invece, sono sorti a causa dell'errore dagli undici metri di Retegui, stoppato da Raya sia sul primo tentativo che sulla ribattuta a botta sicura.