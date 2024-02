Formazioni Sassuolo-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Juan Jesus, Politano, Traorè e Zielinski

Sassuolo-Napoli recupero della 21ª giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni titolari, chi gioca e chi no.

Il Sassuolo, fresco di cambio in panchina tra Alessio Dionisi ed Emiliano Bigica, nel recupero della 21ª giornata di Serie A attende la visita del Napoli.

La squadra di Calzona, reduce dal clamoroso harakiri di Cagliari che è costato 2 punti in classifica, ha l'obbligo di mettersi in carreggiata per regalare un rush finale in grado di alimentare speranze europee.

I neroverdi invece sono ai limiti della zona retrocessione, ecco perchè l'avvicendamento al timone della squadra rappresenta il salvagente lanciato su cui poggiare le chances salvezza ed evitare un ultimo scorcio di stagione al cardiopalma.

Chi gioca titolare nel recupero Sassuolo-Napoli? Le ultime su formazioni e titolari.