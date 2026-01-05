Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Kelly, Cambiaso, Conceicao, David e Berardi

Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, la Juventus vuole ritrovare subito il successo in campionato e per farlo dovrà superare il Sassuolo al Mapei Stadium.
I bianconeri giocheranno uno degli anticipi del turno infrasettimanale che chiude il girone di andata, con la partita in programma martedì alle 20:45.
Dall'altra parte c'è il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Parma e Bologna. I neroverdi si trovano in decima posizione, in una zona tranquilla e con la voglia di stare nella parte sinistra della classifica.
Di seguito tutte le ultime su Sassuolo-Juventus, gli indisponibili e le scelte dei due allenatori.