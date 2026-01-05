Pubblicità
Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Kelly, Cambiaso, Conceicao, David e Berardi

La Juventus torna subito in campo, bianconeri impegnati contro il Sassuolo in trasferta nell'ultima giornata di andata: le scelte dei due allenatori.

Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, la Juventus vuole ritrovare subito il successo in campionato e per farlo dovrà superare il Sassuolo al Mapei Stadium.

I bianconeri giocheranno uno degli anticipi del turno infrasettimanale che chiude il girone di andata, con la partita in programma martedì alle 20:45.


Dall'altra parte c'è il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Parma e Bologna. I neroverdi si trovano in decima posizione, in una zona tranquilla e con la voglia di stare nella parte sinistra della classifica. 

Di seguito tutte le ultime su Sassuolo-Juventus, gli indisponibili e le scelte dei due allenatori. 

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Il Sassuolo avrà ancora fuori Berardi, sempre infortunato e a completare il tridente con Pinamonti e Laurienté ci sarà Fadera. Presente ovviamente l'ex Muharemovic in difesa, con Matic regista. Pochi dubbi per Grosso che andrà con le certezze a sfidare la Juventus. 

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Qualche novità nella Juventus ci sarà, anche per via di alcuni giocatori in dubbio. Koopmeiners può tornare titolare, due opzioni, o al posto di Kelly in difesa, che non è al meglio, o sulla trequarti se non recupera Conceicao. Cambiaso verso la conferma sulla sinistra nonostante l'errore, Locatelli e Thuram non si toccano. In attacco Openda questa volta è in vantaggio per iniziare con David in panchina. 

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda. All. Spalletti. 

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    Infortunati

    • Berardi
    • Boloca
    • Pieragnolo,
    • Romagna, 
    • Volpato
    • Turati

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    Infortunati

    • Gatti
    • Milik
    • Rugani
    • Vlahovic

    Squalificati

    • Nessuno
