Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Kelly, Cambiaso, Conceicao, David e Berardi

Il Sassuolo avrà ancora fuori Berardi, sempre infortunato e a completare il tridente con Pinamonti e Laurienté ci sarà Fadera. Presente ovviamente l'ex Muharemovic in difesa, con Matic regista. Pochi dubbi per Grosso che andrà con le certezze a sfidare la Juventus.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.