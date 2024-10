Formazioni San Gallo-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Beltran, Gudmundsson, Colpani, De Gea e Terracciano

Le formazioni di San Gallo-Fiorentina di Conference League: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Dopo la partenza condita dal successo ottenuto contro i New Saints (2-0), nella seconda giornata del girone unico della nuova Conference League una Fiorentina in stato di grazia si reca in Svizzera per sfidare il San Gallo.

A differenza dei viola, che in campionato hanno messo il turbo e sono reduci dalla goleada di Lecce (0-6), per gli elvetici l'esordio in Europa si è rivelato da incubo: il Cercle Brugge, infatti, ha travolto gli elvetici con un sonoro 6-2.

Chi gioca titolare in San Gallo-Fiorentina: le ultime sulle formazioni e le scelte di Maassen e Palladino.