Formazioni Salernitana-Roma: chi gioca e le ultime su Simy, Ikwuemesi, Kristensen e Cristante

Salernitana-Roma è il posticipo che chiude la ventiduesima giornata di Serie A: gli aggiornamenti sulle scelte di Inzaghi e De Rossi.

Salernitana contro Roma, una formazione quasi disperata contro una che ancora sogna di avvicinarsi alla zona Champions League: così, con il posticipo dell'Arechi, si chiude la ventiduesima giornata di Serie A.

La Salernitana di Pippo Inzaghi è reduce dal tremendo ko casalingo contro il Genoa, nonostante l'immediato vantaggio segnato da Martegani. I granata sono attualmente a -6 dal quartultimo posto della classifica di A, occupato da Udinese, Verona e Cagliari, e necessitano di una vittoria per continuare a sperare in una salvezza già complicatissima.

La Roma di Daniele De Rossi ha invece iniziato nel migliore dei modi, battendo in casa il Verona, il ciclo del suo nuovo allenatore. Ma ha bisogno di continuità per riavvicinarsi al quarto posto, oggi di proprietà dell'Atalanta: con un successo, Dybala e compagni si porterebbero a -1 dai nerazzurri, anche se con un una partita in più.

La partita d'andata si è disputata all'Olimpico lo scorso 20 agosto, in occasione della prima giornata di Serie A: vantaggio della Roma con Belotti, rimonta della Salernitana con una super doppietta di Candreva, quindi il pareggio giallorosso firmato ancora da Belotti.

Ma come giocheranno Salernitana e Roma nel posticipo della ventiduesima giornata? Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle formazioni scelte da Inzaghi e De Rossi, ex compagni nella Nazionale di Marcello Lippi campione del mondo nel 2006.