Formazioni Romania-Olanda: chi gioca titolare e le ultime su Hagi, Dumfries, Malen e Xavi Simons

L'Olanda si gioca l'accesso ai quarti di Euro 2024 contro la sorpresa Romania: le ultime di formazione e chi gioca titolare nelle due squadre.

A dispetto dei pronostici, che la davano in lotta con la Francia per il primato del Gruppo D, l'Olanda ha conquistato gli ottavi di Euro 2024 in qualità di una delle migliori terze: a spuntarla, infatti, è stata la sorprendente Austria, finita davanti ai transalpini e agli 'Orange'.

Dinamiche che fanno parte del passato: il presente si chiama sfida alla Romania, ovvero un'altra sorpresa del torneo che ha chiuso l'equilibratissimo Gruppo E al primo posto, con gli stessi punti (quattro) di tutte le altre tre nazionali impegnate (tra cui il Belgio).

Vincere quest'oggi a Monaco di Baviera assicurerebbe l'approdo ai quarti contro la vincente di Austria-Turchia, in programma in serata alle ore 21.