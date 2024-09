Formazioni Roma-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Pellegrini, Soulé, Baldanzi e Pohjanpalo

Roma vs Venezia

Le formazioni di Roma-Venezia: chi gioca titolare e chi va in panchina nel match in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico.

Terza panchina giallorossa per Ivan Juric, che nel match delle 15 all'Olimpico sfiderà il Venezia dell'ex Eusebio Di Francesco.

Roma reduce dall'esordio beffa in Europa League contro l'Athletic Bilbao, col pari colto in extremis dai baschi che ha impedito al tecnico croato di festeggiare il secondo successo in altrettante uscite al timone della Lupa dopo il tris all'Udinese.

Venezia, invece, rinfrancato dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno col Genoa e chiamato ora a dare continuità per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica.

Chi gioca titolare in Roma-Venezia? Le formazioni e le scelte di Juric e Di Francesco.