Formazioni ufficiali Roma-Midtjylland: chi gioca titolare e le ultime su Bailey, Dybala, Hermoso, Dovbyk, Ferguson, Soulé e Pellegrini

Le formazioni di Roma-Midtjylland, match valevole per la quinta giornata della fase campionato dell'Europa League: le ultime su chi gioca titolare chi va in panchina.

Avversario "da prendere con le molle" (come ha avvertito Gian Piero Gasperini) per la Roma.

Nella quinta giornata della fase campionato dell'Europa League i giallorossi ricevono la visita del Midtjylland, capace fin qui di vincerle tutte e prendersi lo scettro - a sorpresa - di squadra da battere. Per la Lupa, per sperare nella qualificazione, è obbligatorio cogliere l'intera posta in palio e mettersi alle spalle i ko contro Lille e Viktoria Plzen.

Chi gioca titolare Roma-Midtjylland? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • FORMAZIONE UFFICIALE ROMA

    Gasp ridà una maglia da titolare a Dybala e manda in panchina Ferguson. Recuperati anche Bailey e Hermoso, pronti a entrare a gara in corso. Confermatissimo Wesley a sinistra, Koné con El Aynaoui a centrocampo, in difesa chance per Ghilardi. Ancora ai box Dovbyk.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

  • FORMAZIONE UFFICIALE MIDTJYLLAND

    Nella formazione danese occhio al gioiello Franculino in attacco, mentre a centrocampo spicca la presenza di Billing, reduce dal prestito con Scudetto al Napoli da gennaio a maggio scorsi.

    MIDTJYLLAND (5-3-2):Olafsson; Mbamu, Erlic, Bech, Diao, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Gogorza, Franculino. All. Tullberg.

  • CANALE TV DI ROMA-MIDTJYLLAND E DIRETTA STREAMING

    Roma-Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), nonché visibile in streaming su NOW e uilizzando Sky Go.

  • LA CLASSIFICA DI ROMA E MIDTJYLLAND IN EUROPA LEAGUE: POSTO E PUNTI

    Alla vigilia di Roma-Midtjylland, giallorossi al diciottesimo posto della classifica del girone unico dell'Europa League con 6 punti in 4 giornate e danesi primi a quota 12.

