Formazioni ufficiali Roma-Midtjylland: chi gioca titolare e le ultime su Bailey, Dybala, Hermoso, Dovbyk, Ferguson, Soulé e Pellegrini

Avversario "da prendere con le molle" (come ha avvertito Gian Piero Gasperini) per la Roma.

Nella quinta giornata della fase campionato dell'Europa League i giallorossi ricevono la visita del Midtjylland, capace fin qui di vincerle tutte e prendersi lo scettro - a sorpresa - di squadra da battere. Per la Lupa, per sperare nella qualificazione, è obbligatorio cogliere l'intera posta in palio e mettersi alle spalle i ko contro Lille e Viktoria Plzen.

Chi gioca titolare Roma-Midtjylland? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.