Formazioni Roma-Dinamo Kiev: chi gioca titolare e le ultime su Hummels, Le Fee, Dybala, Baldanzi e Pisilli

Le ultime sulle formazioni di Roma-Dinamo Kiev: chi gioca titolare e chi va in panchina nel match di Europa League.

Imperativo: reagire.

Come spiegato, in maniera diretta da Ivan Juric in conferenza, la Roma non può più permettersi scivoloni e passaggi a vuoto.

Contro la Dinamo Kiev, per la terza giornata del girone unico della nuova Europa League, i giallorossi (a un punto, ucraini fermi a zero) sono chiamati a tirar fuori l'orgoglio per vedere la luce in fondo al tunnel di una crisi in corso da inizio stagione. E il croato, per scuotere i suoi, alla vigilia ha usato toni energici mettendo Pellegrini e soci di fronte alla realtà delle cose.

Chi gioca titolare in Roma-Dinamo Kiev? Le formazioni e le ultime sulle scelte degli allenatori.