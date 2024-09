Formazioni Roma-Athletic Bilbao: chi gioca titolare e le ultime su Koné, Dybala, Soulé e Nico Williams

Roma vs Athletic Bilbao

La Roma ospita l'Athletic Bilbao nella prima giornata di Europa League: seconda uscita sulla panchina giallorossa per Juric.

Inizia l'avventura in Europa League della Roma, impegnata all'Olimpico nella prima giornata del torneo continentale: per i giallorossi c'è la sfida al temibile Athletic Bilbao.

Seconda uscita in panchina per Ivan Juric, che all'esordio assoluto ha festeggiato con il 3-0 rifilato all'Udinese in campionato, ovvero la prima vittoria stagionale della formazione capitolina.

L'Athletic Bilbao ha tredici punti conquistati nei primi sette turni della Liga: domenica è arrivato un successo casalingo sul Celta Vigo col risultato di 3-1.