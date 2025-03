Roma vs Athletic Bilbao

Le formazioni di Roma-Athletic Bilbao, andata degli ottavi di Europa League: chi gioca titolare chi va in panchina, le ultime.

Super in campionato, altrettanto in Europa League.

Claudio Ranieri ha ribaltato in positivo la Roma, chiamata ora in campo continentale a dover affrontare l'ostacolo Athletic Bilbao: primo round all'Olimpico alle ore 21, ritorno in Spagna giovedì prossimo alla stessa ora.

I giallorossi, in uno stato di forma invidiabile, puntano a spaventare i baschi e trarre il massimo dal match d'andata davanti ai propri tifosi: chi gioca titolare? Chi va in panchina?

Le ultime sulle formazioni di Roma-Athletic Bilbao.