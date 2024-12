Formazioni Roma-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Hummels, Dybala, Paredes, Soulé, Lookman, De Ketelaere e Retegui

Ultimo posticipo della quattordicesima giornata di Serie A: all'Olimpico si sfidano Roma e Atalanta. Le scelte di Ranieri e Gasperini.

Il calcio italiano e la Serie A hanno vissuto momenti di paura per quanto accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, ma il campionato prosegue: dopo Lecce-Juventus, la quattordicesima giornata si chiude all'Olimpico con l'ultimo posticipo tra Roma e Atalanta.

La squadra di Claudio Ranieri è in crescita dopo un disastroso avvio di stagione, come testimonia il bel 2-2 strappato al Tottenham. Quella di Gasperini è la solita: spesso debordante, sia in Italia che in Europa. Il 6-1 di Champions League in casa dello Young Boys ne è l'ennesima conferma.

Se una Roma attardata cerca l'avvicinamento alle zone nobili della classifica, l'Atalanta vuole avvicinarsi al Napoli capolista: vincendo all'Olimpico si porterebbe da sola a -1 dal primo posto.

Come giocheranno Roma e Atalanta nel posticipo delle 20.45? Ecco le scelte di Ranieri e Gasperini.