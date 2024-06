Formazioni Repubblica Ceca-Turchia: chi gioca titolare e le ultime su Schick, Barak, Yildiz e Arda Guler

Repubblica Ceca e Turchia si affrontano nella fase a gironi di Euro 2024: le novità relative alle formazioni del match.

Il Portogallo si è già assicurato il primo posto nel Gruppo F ed il conseguente approdo negli ottavi di finale di Euro 2024, per gli altri pass restano in corsa tutte le altre tre squadre del raggruppamento, comprese dunque Repubblica Ceca e Turchia che si affronteranno in un fondamentale scontro diretto.

Una gara aperta a qualsiasi risultato, ma che vede gli uomini di Montella partire dal vantaggio determinato dal miglior posizionamento in classifica.

La Turchia infatti, con il suoi 3 punti già messi in cascina, scenderà in campo sapendo che le basterà evitare la sconfitta per assicurarsi il secondo posto nel girone, ma anche che una serie di risultati (sconfitta e vittoria della Georgia contro il Portogallo), potrebbero farla scendere a quell’ultimo posto che vorrebbe dire eliminazione certa.

E’ chiamata ad ottenere invece una vittoria la Repubblica Ceca che, in caso di bottino pieno, si garantirà quanto meno un posto tra le migliori terze. Una sconfitta vorrebbe invece dire eliminazione, anche qualora dovesse riuscire a chiudere davanti alla Georgia.

In questa pagina, tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Repubblica Ceca-Turchia.