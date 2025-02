Formazioni recupero Bologna-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Orsolini, Walker, Leao, Gimenez, Pulisic e Joao Felix

Bologna e Milan si sfidano nel recupero della 9ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Sono tre punti preziosissimi per la zona Europa quelli che mette in palio la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Milan.

La gara, valida per la nona giornata di campionato, non è stata disputata come da programma a fine ottobre per via dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Oggi, a distanza di mesi, le squadra di Italiano e Conceiçao si affrontano in una partita importantissima per le proprie ambizioni europee.

Le due squadre si ritrovano a pari punti, 41: chi delle due vincerà scavalcherà in classifica la Fiorentina, sesta a 42 lunghezze.

Chi gioca titolare nel recupero Bologna-Milan? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.