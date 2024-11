Formazioni Real Madrid-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Tomori, Vinicius, Gabbia e Thiaw

Real Madrid vs AC Milan

A Madrid di scena la sfida tra le squadre più vincenti nella storia della Champions League, gara speciale per l'ex Carletto Ancelotti.

Questa sera, alle 21:00, il Real Madrid ospita il Milan. La gara di Carletto Ancelotti, triste per quanto sta succedendo a Valencia, ma comunque concentrato sul suo lavoro da allenatore dei Blancos e storico ex della squadra rossonera.

Fonseca cerca oggi la svolta stagionale, quella vera, provando ad ottenere punti al Bernabeu, così da puntare direttamente agli ottavi o al massimo ai playoff di Champions. Per il tecnico del Milan tre punti in altrettante partite europee, mentre Ancelotti può contare su sei.

Campione in carica per l'ennesima volta, il Real Madrid è ancora tra le favorite assolute per la vittoria finale, viste le quindici coppe conquistare nella sua storia. Nell'albo d'oro della Champions il Milan viene subito dopo, con sette (chiudono il podio Bayern Monaco e Liverpool con sei successi totali).