Formazioni Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen: chi gioca titolare e le ultime su Modric, Brahim Diaz, De Bruyne, Elmas e Lerager

Real Madrid e Manchester City a caccia dei quarti, Lipsia e Copenaghen sognano l'impresa: gli aggiornamenti sulle formazioni.

Il martedì di Champions League ha visto Bayern e PSG passare ai quarti di finale e Lazio e Real Sociedad venire eliminate. E ora tocca alle ultime due partite settimanali: in campo Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen.

Favoritissime, ovviamente, il Real Madrid e il Copenaghen: gli spagnoli si sono imposti per 1-0 in Germania all'andata, mentre gli inglesi hanno espugnato la Danimarca per 3-1. Entrambe dovranno dunque evitare qualsiasi tipo di sorpresa per certificare il passaggio del turno e l'approdo ai quarti di Champions League.

Ma come scenderanno in campo le quattro squadre impegnate questa sera? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Real Madrid, Lipsia, Manchester City e Copenaghen.