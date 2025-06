Formazioni PSG-Botafogo: chi gioca titolare e le ultime su Ramos, Doué, Kvaratskhelia, Dembele, Igor Jesus e Artur.

PSG e Botafogo tornano in campo nella seconda giornata del Mondiale per Club: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Sfida al vertice del Gruppo B del Mondiale per Club. Dopo aver battuto 4-0 l’Atletico Madrid nella prima giornata, il PSG affronta il Botafogo nel match che si gioca il 20 giugno alle 3 di notte (orario italiano) al Rose Bowl di Pasadena.

Esordio nella competizione vincente anche per i brasiliani, che hanno battuto 2-1 i Seattle Sounders. In palio dunque ci sono punti preziosissimi in ottica qualificazione agli ottavi di finale per entrambe le squadre.

Chi gioca titolare PSG-Botafogo? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.