Formazioni PSG-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Donnarumma, Kvaratskhelia, Saka, Odegaard, Rice e Doué

Le formazioni di PSG-Arsenal, ritorno delle semifinali di Champions League: chi gioca titolare e chi va in panchina, le ultime.

PSG e Arsenal si contendono l'Inter.

Il meraviglioso exploit dei nerazzurri lascia libero soltanto uno slot per la finale di Champions League, che verrà occupato dalla squadra di Luis Enrique o da quella di Arteta.

Tutto dipenderà dall'esito del secondo e decisivo round in programma alle 21 al 'Parco dei Principi', nel quale si ripartirà dall'1-0 con cui i francesi hanno sbancato l'Emirates martedì scorso nel match d'andata. In palio, come detto, il pass per l'atto conclusivo del 31 maggio a Monaco di Baviera.

Chi gioca titolare PSG-Arsenal? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.