Formazioni Portogallo-Slovenia: le ultime e chi gioca titolare tra Nuno Mendes, Leao, Cristiano Ronaldo e Sesko

Sfida alla Slovenia per il Portogallo di Martinez: in palio il quarto di finale contro la vincente di Francia-Belgio.

Dopo la vittoria del girone con sei punti conquistati nelle prime due uscite e l'ininfluente k.o. rimediato contro la Georgia, per il Portogallo è tempo di scendere in campo nel sesto ottavo di finale di Euro 2024.

Avversaria in quel di Francoforte è la Slovenia, che invece ha conquistato la qualificazione in qualità di una delle migliori terze: tre punti nel Gruppo C, frutto di altrettanti pareggi contro Inghilterra, Danimarca e Serbia.

L'ultimo confronto tra queste due nazionali è anche abbastanza recente: lo scorso 26 marzo, a Lubiana, è finita 2-0 in favore della Slovenia, trascinata dalle reti di Gnezda Cerin ed Elsnik.