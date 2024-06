Formazioni Portogallo-Repubblica Ceca: chi gioca titolare e le ultime su Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao e Barak

E’ il giorno dell’esordio di Cristiano Ronaldo a Euro 2024: tutte le novità di formazione su Portogallo-Repubblica Ceca.

Ha già compiuto 39 primavere e dal gennaio del 2023 si è trasferito in Arabia Saudita, ma tra le stelle più attese in assoluto di Euro 2024 non può non esserci anche lui: Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse lusitano, reduce da una stagione da 35 reti in 31 partite in Saudi Pro League (un record storico) si appresta a fare l’esordio nel torneo con il suo Portogallo. Lo farà nella serata di martedì in un match, quello contro la Repubblica Ceca, che si giocherà a Lipsia.

Una sfida che rappresenterà l’occasione di vedere all’opera una Nazionale, quella lusitana appunto, da molti considerata tra le più ambiziose in assoluto di Euro 2024, e che chiuderà ufficialmente il quadro della prima giornata della fase a gironi del torneo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti relativi alle formazioni di Portogallo-Repubblica Ceca.