Formazioni Portogallo-Francia: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Cristiano Ronaldo, Dembélé e Mbappé

La presenza di Cristiano Ronaldo e Mbappé illumina Portogallo-Francia, secondo quarto di finale di Euro 2024.

Da un lato Cristiano Ronaldo, dall'altro Mbappé: il passato e il prossimo futuro del Real Madrid si incrociano in Portogallo-Francia, secondo quarto di finale di Euro 2024.

Lusitani qualificati soltanto dopo i calci di rigore, che non hanno sorriso alla Slovenia, fermata da un super Diogo Costa: per 'CR7' un errore dal dischetto nei supplementari con tanto di crisi di pianto, mentre nella serie conclusiva non ha fallito.

I transalpini hanno eliminato il Belgio con un po' di fortuna: l'autorete di Vertonghen nel finale ha spianato la strada ai ragazzi di Deschamps, sconfitti proprio dal Portogallo nella finale casalinga di Euro 2016.