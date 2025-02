Formazioni Parma-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bernabé, Man, Bonny, Dybala, Soulé, Baldanzi, Shomurodov e Dovbyk

Trasferta insidiosa al 'Tardini' per i giallorossi contro un Parma alla ricerca di punti importanti: le scelte di formazione di Pecchia e Ranieri.

La Roma viaggia a Parma nel mezzo delle due fondamentali sfide di Europa League contro il Porto.

Dopo il pareggio per 1-1 al 'do Dragão', i giallorossi passano per il 'Tardini' con l'obiettivo di conquistare i tre punti, per poi ospitare nuovamente i portoghesi nella gara di ritorno.

Il duplice impegno europeo pesa nelle scelte di Claudio Ranieri, che - al pari di Fabio Pecchia - deve fare i conti con assenze pesanti.

Tutte le scelte di formazione dei due allenatori.