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Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Parma-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Bernabè, Strefezza, Pellegrino, Tramoni e Moreo

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Pisa
Parma Calcio 1913
Pisa

Ad aprire il sabato della 34ª giornata di Serie A sarà la sfida del Tardini tra Parma e Pisa: le ultime sulle scelte di formazione di Carlos Cuesta e Oscar Hiljemark.

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Con il discorso Scudetto praticamente chiuso, l’attenzione sulla Serie A si sposta sugli altri obiettivi, tra cui la lotta salvezza.

Il primo dei tre match del sabato della 34ª giornata è Parma-Pisa, in programma al Tardini alle ore 15:00.

Se per i crociati la salvezza aritmetica è ormai solo una questione di tempo, per i toscani la situazione è opposta, con l'ormai certezza del ritorno in Serie B a distanza di appena un anno.

Le ultime sulle scelte di formazione di Carlos Cuesta e Oscar Hiljemark.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Le attenzioni in casa Parma sono tutte su Pellegrino, dopo il colpo alla testa subito contro l'Udinese: non dovesse farcela, pronto nuovamente Nesta Elphege accanto a Strefezza. In mediana Bernabé e Keita ai lati di Nicolussi Caviglia.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

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  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Pochi dubbi per Hiljemark che dopo la sconfitta contro il Genoa attende solo l'aritmetica retrocessione in B: davanti confermati Tramoni e Moreo.

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo. All. Hiljemark.

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  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno


    INFORTUNATI:

    Cremaschi

    Frigan

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno


    INFORTUNATI:

    Denoon

    Leris

    Marin

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Serie A
Parma Calcio 1913 crest
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