Probabili formazioni Parma-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Bernabè, Strefezza, Pellegrino, Tramoni e Moreo

Con il discorso Scudetto praticamente chiuso, l’attenzione sulla Serie A si sposta sugli altri obiettivi, tra cui la lotta salvezza.
Il primo dei tre match del sabato della 34ª giornata è Parma-Pisa, in programma al Tardini alle ore 15:00.
Se per i crociati la salvezza aritmetica è ormai solo una questione di tempo, per i toscani la situazione è opposta, con l'ormai certezza del ritorno in Serie B a distanza di appena un anno.
Le ultime sulle scelte di formazione di Carlos Cuesta e Oscar Hiljemark.