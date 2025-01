Formazioni Parma-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Dennis Man, Dorgu, Bernabé, Bonny, Djuric, Krstovic, Tete Morente e Karlsson

Parma e Lecce aprono la ventitreesima giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì sera: le scelte di formazione di Pecchia e Giampaolo.

Per capire l'importanza dell'anticipo di questa sera tra Parma e Lecce, basta dare un semplice sguardo alla classifica: la formazione emiliana e quella salentina hanno 20 punti a testa e sono entrambe terzultime e pesantemente coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Sia la squadra di Fabio Pecchia che quella di Marco Giampaolo sono reduci da un weekend senza punti: il Parma si è clamorosamente lasciato sfuggire la vittoria a San Siro, uscendo sconfitto per 3-2 dal Milan, mentre il Lecce è stato travolto in casa dall'Inter, che si è imposta per 4-0 al Via del Mare.

Come scenderanno in campo Parma e Lecce nel primo anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, gara in programma questa sera alle ore 20.45? Le scelte di formazione di Pecchia e Giampaolo.