Formazioni Parma-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Cancellieri, Bonny, Noslin e Zaccagni

Parma Calcio 1913 vs Lazio

Il Parma ospita la Lazio nel quattordicesimo turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Da una parte una squadra che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa, dall’altra una tra le più in forma del torneo che punta a restare nel gruppo delle primissime della classe.

Sarà una sfida tra compagini che in questo momento hanno obiettivi diversi, quella che nel quattordicesimo turno di Serie A vedrà opposte Parma e Lazio.

I ducali, che sono reduci dalla sconfitta interna patita contro l’Atalanta, cercheranno quella terza vittoria stagionale che potrebbe voler guadagnare terreno sulle dirette concorrenti in lotta per la permanenza in Serie A.

Cinque invece i successi consecutivi per i biancocelesti che hanno ormai stabilmente preso posto nel gruppetto delle squadre che gravitano nelle zone altissime di classifica e puntano non solo ad allungare la loro striscia positiva, ma anche a confermare che possono tenere il passo delle big.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Parma-Lazio.