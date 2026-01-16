Probabili formazioni Parma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bernabé, Ondrejka, Pellegrino, Martin e Colombo

Parma e Genoa arrivano a un buon momento di forma dopo settimane complicate e ora si sfidano per punti preziosi in ottica salvezza.
È anche un duello tra allenatori, due dei più giovani della Serie A: dal 30enne Carlos Cuesta, ex vice di Arteta all’Arsenal fino alla scorsa stagione, a Daniele De Rossi, che compirà 43 anni il prossimo 24 luglio.
I Crociati arrivano dal successo esterno contro il Lecce e dal pareggio al Maradona contro il Napoli, e ora vogliono confermarsi tra le mura amiche. Dall’altro lato, il Grifone, dopo i due pareggi con Pisa e Milan, ha travolto il Cagliari con un netto 3-0, ritrovando un successo che mancava da inizio dicembre.
Di seguito, le scelte di formazione dei due allenatori in vista del “launch match” della 21ª giornata di Serie A.