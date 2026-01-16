Probabili formazioni Parma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bernabé, Ondrejka, Pellegrino, Martin e Colombo

Soliti dubbi per De Rossi: Otoa e Thorsby partono avanti su Marcandalli e Ellertsson. A centrocampo ci saranno ancora una volta Frendrup, che ha ritrovato la via della rete contro il Cagliari, e Malinovskyi, mentre davanti la coppia Vitinha-Colombo.

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi