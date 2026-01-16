Pubblicità
Adrian Bernabe ParmaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Parma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bernabé, Ondrejka, Pellegrino, Martin e Colombo

Punti salvezza in palio tra Parma e Genoa nel match all'ora di pranzo della domenica: le scelte di formazione di Cuesta e De Rossi per la 21a giornata di Serie A.

Parma e Genoa arrivano a un buon momento di forma dopo settimane complicate e ora si sfidano per punti preziosi in ottica salvezza.

È anche un duello tra allenatori, due dei più giovani della Serie A: dal 30enne Carlos Cuesta, ex vice di Arteta all’Arsenal fino alla scorsa stagione, a Daniele De Rossi, che compirà 43 anni il prossimo 24 luglio.

I Crociati arrivano dal successo esterno contro il Lecce e dal pareggio al Maradona contro il Napoli, e ora vogliono confermarsi tra le mura amiche. Dall’altro lato, il Grifone, dopo i due pareggi con Pisa e Milan, ha travolto il Cagliari con un netto 3-0, ritrovando un successo che mancava da inizio dicembre.

Di seguito, le scelte di formazione dei due allenatori in vista del “launch match” della 21ª giornata di Serie A.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Cuesta ritrova Pellegrino dal 1', dopo il turnover contro il Napoli. A supportare l'argentino ci sarà Ondrejka, praticamente certo del posto, e uno tra Benedyczak o Oristanio, con il polacco che scalpita. In difesa torna titolare anche capitan Delprato, entrato nella ripresa al Maradona.

    PARMA(4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Soliti dubbi per De Rossi: Otoa e Thorsby partono avanti su Marcandalli e Ellertsson. A centrocampo ci saranno ancora una volta Frendrup, che ha ritrovato la via della rete contro il Cagliari, e Malinovskyi, mentre davanti la coppia Vitinha-Colombo.

    GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Almqvist
    • Frigan
    • Guaita
    • Lovik
    • Ndiaye
    • Suzuki

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Ekuban
    • Hronbaek
    • Siegrist
