Formazioni Parma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Man, Bonny, Nico Gonzalez e De Gea

La Fiorentina di Palladino fa visita al Parma nel match che, insieme a Genoa-Inter, dà il via alla Serie A 2024/25.

Non c'è solo Genoa-Inter ad aprire le danze della Serie A 2024/25: alle ore 18.30, in quel del 'Tardini', il Parma si riaffaccia sul massimo campionato con la sfida alla nuova Fiorentina targata Palladino.

Prima uscita ufficiale sulla panchina viola per il tecnico campano, erede di Italiano che ha preso la strada di Bologna al posto di Thiago Motta; nessun cambio invece in casa ducale, dove Pecchia è rimasto in sella dopo aver conquistato la promozione grazie al primo posto nella scorsa Serie B.

Le due squadre si sono affrontate il 6 dicembre 2023, in occasione del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: a spuntarla ai calci di rigore erano stati i toscani, in seguito a una rimonta dallo 0-2 al 2-2 andata in scena nella parte conclusiva dei tempi regolamentari.