Formazioni Parma-Cagliari: chi gioca e le ultime su Man, Almqvist, Sohm, Gaetano, Piccoli e Lapadula

Al Tardini va in scena il posticipo della sesta giornata di Serie A: le scelte di formazione di Pecchia e Nicola.

Parma-Cagliari chiude in posticipo la sesta giornata di Serie A. Ed è una sfida già piuttosto importante per i destini di entrambe, nonostante il campionato sia iniziato da appena un mese e mezzo.

Il Parma non è in un buon momento: a Lecce ha evitato la terza sconfitta di fila solo grazie a un'incredibile rimonta in pieno recupero. Sta peggio il Cagliari, che fino a questo momento non ha vinto neppure una volta e si ritrova all'ultimo posto in classifica.

Attenzione, però: in caso di successo al Tardini la graduatoria cambierebbe in maniera sostanziale, se è vero che la squadra di Davide Nicola aggancerebbe quella di Fabio Pecchia a quota 5 punti.

Ecco dunque le scelte dei due allenatori per il posticipo tra Parma e Cagliari, uno dei primi scontri salvezza del campionato.