Formazioni Parma-Atalanta, chi gioca titolare: le ultime su Man, Bonny, Samardzic, De Ketelaere e Lookman

Parma Calcio 1913 vs Atalanta

L'Atalanta chiude il sabato di Serie A sul campo del Parma: le ultime sulle formazioni di Pecchia e Gasperini per l'anticipo serale.

Il sabato di Serie A si chiude al 'Tardini' dove il Parma affronta l'Atalanta nell'anticipo serale della tredicesima giornata.

La squadra di Gasperini è alle prese con l'emergenza in difesa ma vuole continuare la serie di vittorie consecutive, anche perché un successo (il sesto di fila) le permetterebbe di andare in vetta alla classifica almeno per una notte.

Discorso diverso per il Parma che cerca continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia prima della sosta per allontanarsi dalla zona calda.

Ma chi gioca titolare l'anticipo Parma-Atalanta? Le formazioni di Pecchia e Gasperini.