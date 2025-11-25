Pubblicità
Napoli QarabagGOAL
Stefano Silvestri

Formazioni ufficiali Napoli-Qarabag: chi gioca titolare e le ultime su Hojlund, Politano, Rrahmani, Neres, Lang, Spinazzola e Gilmour

Archiviata la bella vittoria contro l'Atalanta, il Napoli si rituffa in Champions League e sfida gli azeri del Qarabag al Maradona: la formazione scelta da Antonio Conte.

La vittoria di sabato contro l'Atalanta appartiene già al passato, seppur recente: il futuro immediato dice che il Napoli tornerà in campo praticamente subito per sfidare il Qarabag nella quinta giornata del girone di Champions League.

La squadra di Antonio Conte si è resa protagonista di un cammino alquanto accidentato fino a questo momento: ha vinto una partita, ne ha perse due, ne ha pareggiata un'altra. Sono 4 i punti conquistati in altrettante giornate.

Primo nel campionato azero e partito dai preliminari, il Qarabag si sta invece comportando benissimo: ha vinto le prime due partite, in casa del Benfica e poi col Copenhagen, poi ha perso a Bilbao ma è clamorosamente riuscito a fermare il Chelsea in casa (2-2).

Come scenderanno in campo Napoli e Qarabag nella sfida in programma al Diego Armando Maradona martedì 25 novembre (calcio d'inizio alle 21?)? Le scelte di formazione di Antonio Conte e di Gurban Gurbanov, allenatore degli azeri.

  • FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

  • FORMAZIONE UFFICIALE QARABAG

    QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Qurbanov

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    INFORTUNATI

    • Anguissa
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Gutierrez
    • Lukaku
    • Meret
    • Spinazzola

    FUORI DALLA LISTA CHAMPIONS

    • Lukaku
    • Marianucci
    • Mazzocchi

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • DOVE VEDERE NAPOLI-QARABAG IN TV E STREAMING

    Napoli-Qarabag sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky: la gara sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 253, ma anche all'interno della classica Diretta Gol con il rimbalzo di linea tra i vari campi collegati in contemporanea.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, Napoli-Qarabag potrà essere vista dai clienti Sky sull'app SkyGo senza costi aggiuntivi. Tramite abbonamento, invece, la sfida verrà trasmessa anche da NOW.

