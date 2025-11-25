La vittoria di sabato contro l'Atalanta appartiene già al passato, seppur recente: il futuro immediato dice che il Napoli tornerà in campo praticamente subito per sfidare il Qarabag nella quinta giornata del girone di Champions League.

La squadra di Antonio Conte si è resa protagonista di un cammino alquanto accidentato fino a questo momento: ha vinto una partita, ne ha perse due, ne ha pareggiata un'altra. Sono 4 i punti conquistati in altrettante giornate.

Primo nel campionato azero e partito dai preliminari, il Qarabag si sta invece comportando benissimo: ha vinto le prime due partite, in casa del Benfica e poi col Copenhagen, poi ha perso a Bilbao ma è clamorosamente riuscito a fermare il Chelsea in casa (2-2).

Come scenderanno in campo Napoli e Qarabag nella sfida in programma al Diego Armando Maradona martedì 25 novembre (calcio d'inizio alle 21?)? Le scelte di formazione di Antonio Conte e di Gurban Gurbanov, allenatore degli azeri.