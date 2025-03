Le ultime sulle formazioni di Napoli-Milan, posticipo domenicale della trentesima giornata di Serie A: chi gioca e chi va in panchina al 'Maradona'.

Il posticipo domenicale della trentesima giornata di Serie A, offre l'incrocio di lusso tra Napoli e Milan.

Da un lato gli azzurri, in piena lotta per lo Scudetto e chiamati a restare in scia dell'Inter, dall'altro un Diavolo col morale risollevato dai due successi di fila contro Lecce e Como e tornato in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Chi gioca titolare Napoli-Milan? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: al 'Maradona' calcio d'inizio alle 20:45.