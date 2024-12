Formazioni Napoli-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Kvaratskhelia, Neres, Politano, Nuno Tavares, Noslin, Dia e Castellanos

Napoli e Lazio di nuovo contro dopo l'ottavo di Coppa Italia: le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

Napoli e Lazio, tre giorni dopo essersi affrontate in Coppa Italia, si ritrovano avversarie nel posticipo domenicale della quindicesima giornata di Serie A.

La squadra di Conte, eliminata in malo modo all'Olimpico nel match valido per gli ottavi, ha l'obbligo di riscattarsi e non fallire per riprendersi la vetta a discapito dell'Atalanta. I biancocelesti, di contro, hanno il morale alle stelle per la qualificazione, un'Europa League fin qui da incorniciare e un avvio di campionato che la vede veleggiare a braccetto con le prime.

Chi gioca titolare in Napoli-Lazio? Le ultime sulle formazioni: al 'Maradona' si gioca alle 20:45.