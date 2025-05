Formazioni Napoli-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Lobotka, Gilmour, Buongiorno, Neres, Vitinha e Pinamonti

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Genoa: chi gioca titolare e chi va in panchina al 'Maradona'.

Conte lo ha ribadito: ciò che separa il Napoli dallo Scudetto sono 3 'finali'.

La prima al 'Maradona', alle 20:45, dove per il posticipo domenicale della trentaseiesima giornata di Serie A arriva un Genoa già salvo e senza alcun assillo di classifica: un match sulla carta abbordabile ma da non prendere sottogamba, come dimostrano le difficoltà riscontrate lunedì scorso dal Milan per sbancare Marassi.

Chi gioca titolare Napoli-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle due formazioni e le scelte di Antonio Conte e Patrick Vieira.