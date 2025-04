Formazioni Napoli-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Meret, Buongiorno, McTominay, Spinazzola, Esposito e Colombo

Le formazioni di Napoli-Empoli, monday night del 'Maradona': le ultime su chi gioca titolare e chi va in panchina, calcio d'inizio alle 20:45.

Il successo dell'Inter sul Cagliari aumenta la pressione sul Napoli, che nel posticipo del lunedì della 32ª giornata di Serie A contro l'Empoli non può assolutamente sbagliare.

Per tenere vivo il sogno Scudetto gli azzurri hanno bisogno di ridurre il provvisorio +6 scavato dalla squadra di Inzaghi sabato col tris rifilato ai sardi, ma al 'Maradona' dovranno avere ragione di un'avversaria impegnata nella lotta per non retrocedere e anch'essa obbligata a far punti.

Chi gioca titolare Napoli-Empoli? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: calcio d'inizio fissato alle 20:45.