Formazioni Napoli-Como: chi gioca titolare e le ultime su Politano, Neres, Lukaku, Belotti, Audero e Reina

SSC Napoli vs Como

Le formazioni di Napoli-Como: le ultime sulle scelte di Conte e Fabregas, chi gioca titolare e chi va in panchina.

Squadra che vince non si cambia. Ma soprattutto, modulo.

Deve pensarla così Antonio Conte, che nel primo match da calendario in programma per la settima giornata di Serie A anche contro il Como confermerà il 4-2-3-1 che ha svoltato l'avvio di stagione del Napoli.

Per Kvara e soci c'è un primo posto solitario da difendere e tenersi stretto al cospetto però di un'avversaria - quella allenata da Cesc Fabregas - in stato di grazia, come dimostrano le due vittorie di fila colte contro Atalanta e Verona.

Chi gioca titolare in Napoli-Como? Le formazioni e le scelte dei due allenatori: al 'Maradona', calcio d'inizio alle 18:30.